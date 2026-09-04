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Оккупанты приговорили похищенную украинскую журналистку Ирину Левченко к 15 годам тюрьмы

13:04 04.09.2026 Пт
3 мин
Женщину незаконно держат в плену с мая 2023 года
aimg Елена Чупровская
Оккупанты приговорили похищенную украинскую журналистку Ирину Левченко к 15 годам тюрьмы Фото: плененная украинская журналистка Ирина Левченко (facebook_com_p_Центр_журналистской_солидарности_Запорожье)
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Оккупационный суд на захваченной территории Запорожской области приговорил украинскую журналистку Ирину Левченко к 15 годам заключения по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт оккупационного суда.

За что судили журналистку

Информация о приговоре появилась в девять утра 4 сентября на сайте оккупационного суда и в одноименном телеграмм-канале. Ирину Левченко признали виновной по 276-й статье российского уголовного кодекса "Шпионаж".

По версии окупантов, после начала полномасштабного вторжения журналистка осталась в оккупированном Мелитополе и не отказалась от украинского гражданства.

"Связавшись через мессенджер Telegram с жительницей подконтрольной ВСУ территории, женщина согласилась содействовать спецслужбам Украины, передавая сведения о местонахождении административных зданий и сотрудников органов власти РФ, маршрутах передвижения личного состава, военной техники, вооружения ВС РФ, других войск и военных формирований на территории на Запорожской области", - говорится в сообщении.

Оккупанты приговорили похищенную украинскую журналистку Ирину Левченко к 15 годам тюрьмыФото: Ирина Левченко в суде (росСМИ)

Оккупанты утверждают, что в феврале 2023 года она якобы "передала сведения о государственных министерствах и ведомствах РФ, в том числе силового блока, с адресами и списками сотрудников".

"Передача указанных сведений украинской стороне могла привести к нанесению огневого поражения по расположению этих стратегических объектов. В то же время указанные сведения из памяти принадлежащего ей мобильного телефона не удаляли, продолжая хранить их, пока ее преступная деятельность не была прекращена сотрудниками УФСБ России в Запорожской области".

Запорожский областной суд признал бывшую журналистку виновной и назначил ей 15 лет наказания. Имя судьи, вынесшего приговор, неизвестно - на видео, выложенном в телеграмм-канале оккупационного суда, его лицо заблуждено.

По данным российского пропагандистского медиа ТАСС, Ирина Левченко была арестована и расследована ее делом следователями ФСБ.

Ранее оккупанты регулярно перевозили незаконно заключенную журналистку из Донецкого СИЗО в оккупированный Мелитополь для проведения следственных действий. Дело журналистки полностью закрыли, и даже адвокат не имел к ней полного доступа.

В июне 2026 стало известно, что Ирину Левченко этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодарское СИЗО в России.

Оккупанты похитили Ирину Левченко вместе с ее мужем Александром в начале мая 2023 года во временно оккупированном Мелитополе и некоторое время удерживали обоих в подвалах города. Супруги уже несколько лет находились на пенсии. оккупанты задержали их на улице – сначала держали вместе, а потом разделили.

Александра Левченко уволили в августе 2024 года - все это время его содержали в оккупированном Мелитополе. Во время увольнения ему выдали справку о том, что он якобы отбыл 21 сутки административного ареста за "нарушение комендантского часа". Паспорт, банковские карты и деньги, изъятые при обыске, ему не вернули.

За все время заключения мужчина только раз увидел жену - во время прогулки в СИЗО, однако поговорить им не разрешили.

Ирина Левченко работает в журналистике с 1981 года. Она работала в заводских многотиражках, мелитопольской районной газете "Новый день", была собкором областных и всеукраинских изданий, в частности, "Телеграф". Журналистка внесена в список гражданских медийщиков в российском плену.

Напомним, в октябре 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию о преследовании украинских журналистов.

В документе говорится, что за время полномасштабной войны россияне убили 12 медийщиков при исполнении ими профессиональных обязанностей, а еще 26 журналистов незаконно удерживают в плену.

Между тем РБК-Украина писала, что освобожденный из российского плена журналист Дмитрий Хилюк рассказал о впечатлении от возвращения домой после трех с половиной лет заключения.

Он отметил, что больше всего его поразили изменения в Киеве и масштаб дроновых и ракетных обстрелов, о которых он не знал, находясь в неволе.

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