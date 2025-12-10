UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Окупанти засудили бійця "Азову" до 22 років колонії: у чому його "звинуватили"

Фото: окупанти засудили бійця "Азову" до 22 років колонії (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

У Росії суд оголосив вирок захиснику Маріуполя Валерію Єремєєву до позбавлення волі за вигаданий злочин, а саме нібито за "розстріл мирного жителя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міськради.

Окупаційний суд заявив, що український військовослужбовець нібито розстріляв чоловіка у машині, вважаючи, що у нього нібито "проросійські погляди".

Загарбники вже за методичкою оголосили, що оборонець діяв за "планом київського режиму". Звичайно, жодної незалежної експертизи не було, як і участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення.

Вироком суду Валерію Єремєєву призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

"Усі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою – дискредитувати українських оборонців та звинувати їх у руйнації міста, спотворивши реальність. Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь", - зазначили у Маріупольській міськраді.

У міськраді додали, що через російські обстріли Маріуполя загинули щонайменше 22 тисячі цивільних, серед них – діти.

Нагадаємо, раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок 23 українцям. Судилище влаштували над бійцями батальйону "Азов". Серед засуджених не лише військовослужбовці, але й люди, які працювали у тиловому забезпеченні.

Зазначається, що спочатку у справі фігурували 24 особи. Але у липні 2024 року у російському полоні помер Олександр Іщенко, який працював водієм у полку "Азов".

Також раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснювали, чому Росія відмовляється обмінювати полонених "азовців".

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовціВСУМаріупольВторгнення Росії до України