UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти заселяються у будинки місцевих в Олешках та Новотроїцькому Херсонської області

Ілюстративне фото: окупанти заселяються у будинки місцевих в Олешках та Новотроїцькому Херсонської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти заселяються у будинки місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

"З тимчасово окупованих територій, зокрема, з міста Олешки та смт Новотроїцьке, у поліцію надходять повідомлення, що російські військові заселяються в будинки місцевих, відбирають у людей автомобілі та мисливську зброю", - сказано в ньому.

Окрім того, нещодавно житель Чорнобаївської громади, який повернувся у свій дім, виявив там нерозірвану міну.

Поліція також отримала повідомлення від жителя Нової Каховки, що росіяи викрали його дружину та утримували її у катівні два тижні.

Нагадаємо, у Херсонській області виявили тіла подружжя-фермерів, яких загарбники вбили під час окупації.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано більше 400 військових злочинів окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України