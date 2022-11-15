Оккупанты заселяются в дома местных в Олешках и Новотроицком Херсонской области

"С временно оккупированных территорий, в частности, из города Олешки и Новотроицкое, в полицию поступают сообщения, что российские военные заселяются в дома местных, отбирают у людей автомобили и охотничье оружие", - сказано в нем.

Кроме того, недавно житель Чернобаевской общины, который вернулся домой, обнаружил там неразорванную мину.

Полиция также получила сообщение от жителя Новой Каховки, что россияне похитили его жену и удерживали ее в пыточный две недели.

Напомним, в Херсонской области обнаружили тела супругов-фермеров, которых захватчики убили во время оккупации.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже зафиксировано более 400 военных преступлений оккупантов.

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