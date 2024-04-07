Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога

Російські окупанти пізно ввечері, 6 квітня, запустили по території України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.
Сигнали тривоги спочатку зазвучали в Херсонській та Запорізькій областях. Після цього тривога була оголошена також і в інших регіонах - на півдні країни та на сході.
Військові попередили про фіксацію ворожих "Шахедів".
"Декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний", - йшлося в оголошенні ПС о 23:50.
Жителів областей, де оголошена тривога, закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".
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