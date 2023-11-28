Окупанти запустили ударні дрони по Україні: де їх фіксують
Російські окупанти сьогодні, 28 листопада, увечері запустили ударні дрони по Україні. Їх уже помітили у південних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
За даними ПС, спочатку кілька груп ворожих безпілотників фіксували у Запорізькій області.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
Пізніше вони відлетіли до Дніпропетровської області. Напрямок руху - північно-західний.
Також безпілотники окупантів помітили на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей. Вони прямують на захід.
Оновлено 19:18
Повітряні сили попереджають про загрозу дронів у Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.
Групи ударних безпілотників з Дніпропетровської області рухаються у бік Полтавської області.
При цьому дрони з Херсонської області - у напрямку Миколаївської/Кіровоградської областей.
Оновлено 19:55
Російські дрони вже у Кіровоградській області. Вони прямують у бік Черкаської області.
Також безпілотники є у Миколаївській області, вони летять до Кіровоградської та Одеської області.
Дрони спостерігають у Полтавській та Дніпропетровській областях - курс північно-західний.
Атаки дронів
Нагадаємо, останнім часом окупанти все частіше використовують свої дрони-камікадзе "Шахед" для того, щоб атакувати Україну. Їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.
У ніч з 25 на 26 листопада було зафіксовано наймасовішу атаку дронів. Загалом ворог випустив 75 безпілотників.
Сили протиповітряної оборони змогли збити 74 ворожі ударні дрони тієї ночі. Більшість - на півночі країни. Хороший результат тоді показали мобільні вогневі групи.
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