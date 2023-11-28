Оккупанты запустили ударные дроны по Украине: где их фиксируют
Российские оккупанты сегодня, 28 ноября, вечером запустили ударные дроны по Украине. Их уже заметили в южных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
По данным ВС, изначально несколько групп вражеских беспилотников фиксировали в Запорожской области.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Позже они улетели в Днепропетровскую область. Направление движения - северо-западное.
Также беспилотники оккупантов заметили на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Они направляются на запад.
Обновлено 19:18
Воздушные силы предупреждают об угрозе дронов в Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.
Группы ударных беспилотников из Днепропетровской области движутся в сторону Полтавской области.
При этом дроны с Херсонской области - в направлении Николаевской/Кировоградской областей.
Атаки дронов
Напомним, последнее время оккупанты все чаще используют свои дроны-камикадзе "Шахед" для того, чтобы атаковать Украину. Их целью является гражданская инфраструктура.
В ночь с 25 на 26 ноября была зафиксирована самая массовая атака дронов. Всего враг выпустил 75 беспилотников.
Силы противовоздушной обороны смогли сбить 74 вражеских ударных дрона в ту ночь. Большую часть - на севере страны. Хороший результат тогда показали мобильные огневые группы.
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