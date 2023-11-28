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Оккупанты запустили ударные дроны по Украине: где их фиксируют

Вторник 28 ноября 2023 19:04
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Оккупанты запустили ударные дроны по Украине: где их фиксируют Фото: оккупанты запустили ударные дроны по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 ноября, вечером запустили ударные дроны по Украине. Их уже заметили в южных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По данным ВС, изначально несколько групп вражеских беспилотников фиксировали в Запорожской области.

Оккупанты запустили ударные дроны по Украине: где их фиксируютФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Позже они улетели в Днепропетровскую область. Направление движения - северо-западное.

Также беспилотники оккупантов заметили на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Они направляются на запад.

Обновлено 19:18

Воздушные силы предупреждают об угрозе дронов в Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

Группы ударных беспилотников из Днепропетровской области движутся в сторону Полтавской области.

При этом дроны с Херсонской области - в направлении Николаевской/Кировоградской областей.

Атаки дронов

Напомним, последнее время оккупанты все чаще используют свои дроны-камикадзе "Шахед" для того, чтобы атаковать Украину. Их целью является гражданская инфраструктура.

В ночь с 25 на 26 ноября была зафиксирована самая массовая атака дронов. Всего враг выпустил 75 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 74 вражеских ударных дрона в ту ночь. Большую часть - на севере страны. Хороший результат тогда показали мобильные огневые группы.

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