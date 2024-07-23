Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де загроза атаки

Військові спочатку поінформували про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе для Запорізької області.

Проте вже за кілька хвилин був зафіксований рух повітряних цілей противника у бік Дніпропетровської та Херсонської областей.

"Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей", - йшлося в публікації Повітряних сил о 23:36.

А приблизно через годину військові заявили про загрозу ворожих безпілотників для Кіровоградської області.

Жителів областей, де лунала сирена щодо загрози повітряної атаки, закликають перебувати в безпечних місцях та дотримуватися інформ-тиші.

Де зараз оголошена повітряна тривога в Україні:

Ворожі повітряні атаки 23 липня

Раніше повідомлялося, що росармія у вівторок вдень скерувала безпілотник на будинок сімейного типу у Марганці Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару осколкові поранення отримали троє дітей.

Також нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські загарбники атакували Україну ракетою Х-69 та "Шахедами". Силами і засобами ППО ЗСУ були збиті 7 дронів та 1 ракета. Разом з тим був "приліт" по критичній інфраструктурі в Сумській області