Росіяни вдарили дроном по будинку сімейного типу у Дніпропетровській області, є постраждалі

Російські загарбники скерували безпілотник на будинок сімейного типу у Дніпропетровській області. В ньому мешкали 12 дітей.

Внаслідок російського удару по Марганцю осколкові поранення отримали троє дітей. Зокрема, постраждали двоє 14-річних хлопців та один 13-річний.

Обстріли України 23 липня

В ніч на 23 липня російські загарбники атакували Україну ракетою Х-69 та "Шахедами". Українська ППО змогла збити сім дронів та ракету. Однак у Сумській області був "приліт" по критичній інфраструктурі. Про постраждалих не повідомлялося.

Від початку поточного року ворог посилив удари по території України. Внаслідок восьми масованих атак, які росіяни здійснили проти об'єктів енергетики, країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

Тим часом голова МЗС Дмитро Кулеба звернувся до союзників та окреслив п'ять пріоритетних кроків для термінової підтримки енергетики України. Серед них, зокрема, посилення протиповітряної оборони.

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