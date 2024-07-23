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Росіяни вдарили дроном по будинку сімейного типу у Дніпропетровській області, є постраждалі

Вівторок 23 липня 2024 15:02
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Росіяни вдарили дроном по будинку сімейного типу у Дніпропетровській області, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники скерували безпілотник на будинок сімейного типу у Дніпропетровській області. В ньому мешкали 12 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Внаслідок російського удару по Марганцю осколкові поранення отримали троє дітей. Зокрема, постраждали двоє 14-річних хлопців та один 13-річний.

До приїзду "швидкої" поліцейські надали пораненим першу допомогу. Наразі на місці продовжують працювати усі необхідні служби.

Фото: Росіяни вдарили дроном по будинку сімейного типу у Дніпропетровській області (t.me/mvs_ukraine)

Обстріли України 23 липня

В ніч на 23 липня російські загарбники атакували Україну ракетою Х-69 та "Шахедами". Українська ППО змогла збити сім дронів та ракету. Однак у Сумській області був "приліт" по критичній інфраструктурі. Про постраждалих не повідомлялося.

Від початку поточного року ворог посилив удари по території України. Внаслідок восьми масованих атак, які росіяни здійснили проти об'єктів енергетики, країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

Тим часом голова МЗС Дмитро Кулеба звернувся до союзників та окреслив п'ять пріоритетних кроків для термінової підтримки енергетики України. Серед них, зокрема, посилення протиповітряної оборони.

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