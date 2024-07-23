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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где угроза атаки

Фото: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за вражеских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили ударные беспилотники по Украине сегодня вечером для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Военные сначала проинформировали об угрозе применения врагом дронов-камикадзе для Запорожской области.

Однако уже через несколько минут было зафиксировано движение воздушных целей противника в сторону Днепропетровской и Херсонской областей.

"Группа БпЛА на Запорожье - в направлении Днепропетровской и Херсонской областей", - говорилось в публикации Воздушных сил в 23:36.

Жителей областей, где звучала сирена об угрозе воздушной атаки, призывают находиться в безопасных местах и соблюдать информ-тишину.

Где сейчас объявлена воздушная тревога в Украине:

Вражеские воздушные атаки 23 июля

Ранее сообщалось, что росармия во вторник днем ​​направила беспилотник на дом семейного типа в Марганце Днепропетровской области. В результате вражеского удара осколочные ранения получили трое детей.

Также напомним, в ночь на 23 июля российские захватчики атаковали Украину ракетой Х-69 и "Шахедами". Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 7 дронов и 1 ракета. Вместе с тем был "прилет" по критической инфраструктуре в Сумской области.

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Воздушная тревогаАтака дронов