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Окупанти запустили "Шахеди" у бік південних областей України

Вівторок 05 вересня 2023 22:46
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Окупанти запустили "Шахеди" у бік південних областей України Ілюстративне фото: окупанти запустили "Шахеди" у бік південних областей України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 5 вересня, увечері провели запуск ударних дронів "Шахед". Вони прямують у бік південних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - сказано в повідомленні.

При цьому в Повітряних силах попереджають про можливі тривоги за напрямком руху груп дронів.

Військові нагадують, що у разі тривоги необхідно пройти в укриття.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають дрони по території України. Останнім часом ціллю їх атак найчастіше стають південні регіони.

У ніч на 4 вересня вороги намагалися бити по портовій інфраструктурі Одеської області на Дунаї.

Як зазначали в МЗС України, тоді російські безпілотники впали на території Румунії, яка є членом НАТО. Бухарест заперечив цю інформацію.

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