Оккупанты запустили "Шахеды" в сторону южных областей Украины
Российские оккупанты сегодня, 5 сентября, вечером провели запуск ударных дронов "Шахед". Они направляются в сторону южных областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей", - сказано в сообщении.
При этом в Воздушных силах предупреждают о возможных тревогах по направлению движения групп дронов.
Военные напоминают, что в случае тревоги необходимо пройти в укрытие.
Атаки дронов
Напомним, российские оккупанты регулярно запускают дроны по территории Украины. Последнее время целью их атак чаще всего становятся южные регионы.
В ночь на 4 сентября враги пытались бить по портовой инфраструктуре Одесской области на Дунае.
Как отмечали в МИД Украины, тогда российские беспилотники упали на территории Румынии, которая является членом НАТО. Бухарест опроверг эту информацию.
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