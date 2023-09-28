Окупанти запускали по Україні ракети з Новоросійська, носій навіть не вивели з бухти

Як пояснила речниця, російські окупанти, ймовірно, поспіхом готуються до атак. Тому під час однієї з останніх атак не вивели з бухти Новоросійська ракетоносій.

"Це наражає на небезпеку особовий склад. Очевидно, що планування операції було досить сумбурним. Це може бути пов’язане з тим, що у ЧФ РФ йде певна пертурбація у командуванні", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що окупанти намагаються тримати свої військові кораблі подалі від зони дії української протиповітряної оборони. Ракетоносії є, вони споряджені у пунктах базування.

Нічна атака росіян

Цієї ночі, 28 вересня, російська армія вчергове атакувала Україну. Повітряні сили попереджали про загрозу дронів у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

На півдні та центрі України працювала протиповітряна оборона. Як зазначила Наталія Гуменюк, атака була масованою. Сили ППО збили понад 30 "шахедів".