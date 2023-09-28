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Оккупанты запускали по Украине ракеты из Новороссийска, носитель даже не вывели из бухты

Фото: оккупанты во время последних атак запускали по Украине ракеты из Новороссийска (twitter com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия во время одной из последних атак запускала ракеты по Украине из Новороссийска. При этом носитель даже не вывели из бухты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Как объяснила спикер, российские оккупанты, вероятно, наспех готовятся к атакам. Поэтому во время одной из последних атак не вывели из бухты Новороссийска ракетоноситель.

"Это подвергает опасности личный состав. Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным. Это может быть связано с тем, что в ЧФ РФ идет определенная пертурбация в командовании", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что оккупанты пытаются держать свои военные корабли подальше от зоны действия украинской противовоздушной обороны. Ракетоносители есть, они снабжены в пунктах базирования.

Ночная атака россиян

Этой ночью, 28 сентября, российская армия в очередной раз атаковала Украину. Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

На юге и в центре Украины работала противовоздушная оборона. Как отметила Наталья Гуменюк, атака была массированной. Силы ПВО сбили более 30 "шахедов".

 

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