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Окупанти запроваджують у школах обов’язковий військовий вишкіл українських дітей, - ЦНС

Фото: діти на ТОТ проходитимуть обов’язковий військовий вишкіл (vk.com.avangard_patriot )
Автор: Ярослава Борзова

З 1 вересня 2024 року для учнів випускних 8-х і 10-х класів в усіх школах окупованих територіях запроваджується новий предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що ключовим елементом нової програми стануть обов’язкові 5-денні військові збори на базі мережі центрів “Авангард”.

"Тисячі українських дітей - заручників путінської імперії, у порушення Женевської конвенції, на постійній основі і в обов’язковому порядку вчитимуть вбивати своїх українських співгромадян", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, ворог дуже ретельно і систематично готувався до створення цієї пропагандистської військової дитячої мережі ще з 2019 року.

Зокрема, до цього долучилась армія РФ та кремлівські високопосадовці. Так, "Авангард" за систематичними вказівками Кремля вишколив сотні тисяч юнаків, яких вчили володіти зброю, а також популяризувати і поширювати російську культуру.

Мілітаризація українців на ТОТ

Росія продовжує здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ).

Нагадаємо, що нещодавно повідомлялось про набір до "Юнармії" близько сотні тисяч українців-підлітків.

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