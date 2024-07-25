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Оккупанты вводят в школах обязательную военную подготовку украинских детей, - ЦНС

Фото: дети на ВОТ будут проходить обязательную военную подготовку (vk.com.avangard_patriot )
Автор: Ярослава Борзова

С 1 сентября 2024 для учащихся выпускных 8-х и 10-х классов во всех школах оккупированных территориях вводится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что ключевым элементом новой программы станет обязательное 5-дневное военное собрание на базе сети центров "Авангард".

"Тысячи украинских детей – заложников путинской империи, в нарушение Женевской конвенции, на постоянной основе и в обязательном порядке будут учить убивать своих украинских сограждан", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, враг очень тщательно и систематически готовился к созданию этой пропагандистской военной детской сети с 2019 года.

В частности, к этому присоединилась армия РФ и кремлевские чиновники. Так, "Авангард" по систематическим указаниям Кремля вышколил сотни тысяч юношей, которых учили владеть оружием, а также популяризировать и распространять русскую культуру.

Милитаризация украинцев на ВТО

Россия продолжает проводить систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях Украины (ТОТ).

Напомним, что недавно сообщалось о наборе в "Юнармию" около сотни тысяч украинцев-подростков.

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