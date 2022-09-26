Навезли масовку на ЗАЕС. Окупанти влаштували "голосування" на території станції

Окупанти влаштували нову провокацію на території Запорізької АЕС. На станцію вони навезли масовиків, які видали себе за співробітників ЗАЕС, що нібито за власним бажанням проголосували на "референдумі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Енергоатом ".

"Біля ЗАЕС окупанти влаштували виставу з голосуванням на «референдумі». Чергову виставу вони влаштували біля Запорізької АЕС, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції", - йдеться в повідомленні.

Так, велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни.

Як зазначають "Енергоатомі", дорогою вони роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені.