Окупанти у Запорізькій області викрадають руду та вивозять її у порт Маріуполя

Окупанти продовжують викрадати ресурси та корисні копалини на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Росіяни майже рік тому захопили Запорізький залізорудний комбінат, а тепер вивозять руду через порт у Маріуполі.
"Маємо приклад типової поведінки імперії, яка використовує захоплені землі задля викачування ресурсів", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що продажем руди займаються дотичні до ФСБ структури, під патронатом яких відбувається розграбування українських надр.
Запорізький залізорудний комбінат
Знаходиться в районі населеного пункту Мала Білозерка та перебуває під окупацією армії РФ. Це одне з найбільших підприємств у гірничо-металургійній галузі України.
Нагадаємо, що росіяни мають щонайменше п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.
Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.
Росіяни у 2022 році залізничними вагонами та сотнями фур вивезли із Запорізької області близько мільйона тонн зерна.
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