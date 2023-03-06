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Окупанти у Запорізькій області викрадають руду та вивозять її у порт Маріуполя

Фото: Окупанти у Запорізькій області викрадають руду через порт у Маріуполі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти продовжують викрадати ресурси та корисні копалини на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росіяни майже рік тому захопили Запорізький залізорудний комбінат, а тепер вивозять руду через порт у Маріуполі.

"Маємо приклад типової поведінки імперії, яка використовує захоплені землі задля викачування ресурсів", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що продажем руди займаються дотичні до ФСБ структури, під патронатом яких відбувається розграбування українських надр.

Запорізький залізорудний комбінат

Знаходиться в районі населеного пункту Мала Білозерка та перебуває під окупацією армії РФ. Це одне з найбільших підприємств у гірничо-металургійній галузі України.

Нагадаємо, що росіяни мають щонайменше п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.

Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.

Росіяни у 2022 році залізничними вагонами та сотнями фур вивезли із Запорізької області близько мільйона тонн зерна.

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