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Окупанти у Запорізькій області вигадали новий спосіб паспортизації населення, - ЦНС

Фото: Окупанти обіцяють повернути людям житло в обмін на отримання паспорта РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вигадали новий спосіб для паспортизації населення. Загарбники обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримають паспорт РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Наразі росіяни проводять реєстрацію "безхазяйного майна". Під цією назвою ховається захоплене майно, власники якого виїхали від російської окупації. Таке майно окупанти заселяють гастролерами з РФ, або "приватизують", - йдеться у заяві.

Нещодавно окупанти пообіцяли, що виключать це житло зі списку "безхазяйного майна" тим, хто погодиться отримати паспорт РФ. Власників майна фактично шантажують та змушують отримати громадянство Росії.

"Крім цього, росіяни пообіцяли повернути мисливську зброю, яку раніше відібрали у мешканців, якщо ті теж отримують паспорти РФ й доведуть свою "лояльність", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що росіяни надіслали до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх членів ПВК "Вагнера".

Російські загарбники продовжують вивозити до Сирії зерно, яке викрадають на тимчасово окупованих територіях України.

Російські військові намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, хоча спроб наступати великими групами наразі не фіксують.

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