Росіяни прислали до Мелітополя вербувальників для ПВК "Вагнера", - мер

Росіяни надіслали до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх членів ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Росіяни перетворили окуповані території півдня України на найбільшу в’язницю Європи. А з в’язнів-чоловіків намагаються зробити гарматне м’ясо на фронт", - йдеться у заяві.

Федоров зазначив, що за майже рік окупації росіяни взяли в полон близько тисячі цивільних мелітопольців. Деякі жителі сидять "на підвалі" вже від 6 до 11 місяців, а частину з них примусово відправили на риття окопів. Деяких засудили до довічного ув’язнення.

"За інформацією Центру національного спротиву вивезли до Криму 3.5 тисячі в’язів Запорізької та Херсонської областей. Там намагаються вербувати українців до приватних військових компаній", - додав Федоров.

За його словами, росіяни створили у Мелітополі щонайменше 5 катівень для полонених. Вони надсилають до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх "вагнерівців". Також загарбники постановили відкрити на окупованих територіях України 28 колоній.