Оккупанты в Запорожской области придумали новый способ паспортизации населения, - ЦНС

На временно оккупированных районах Запорожской области россияне придумали новый способ паспортизации населения. Захватчики обещают вернуть жилье выехавшим из региона жителям, если те получат паспорт РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"В настоящее время россияне проводят регистрацию "бесхозного имущества". Под этим названием скрывается захваченное имущество, владельцы которого уехали от российской оккупации. Такое имущество оккупанты заселяют гастролерами из РФ, или "приватизируют", - говорится в заявлении.

Недавно оккупанты пообещали, что исключат это жилье из списка "бесхозяйного имущества" тем, кто согласится получить паспорт РФ. Собственников имущества фактически шантажируют и заставляют получить гражданство России.

"Помимо этого, россияне пообещали вернуть охотничье оружие, которое ранее отобрали у жителей, если те тоже получают паспорта РФ и докажут свою "лояльность", - добавили в ЦНС.