Окупанти в Запорізькій області видають "ліцензії" на розграбування українських надр, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання "прав" на використання українських надр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.
Мова йде про так звану "легалізацію" видобутку українських надр. Відтепер мародери начебто стануть "легальними".
У ЦНС зауважили, що ліцензії РФ є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність.
"Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру", - додали у відомстві.
Нагадаємо, що ворог продовжує вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Донецької області. Зокрема, із порта Маріуполя з нової партії цьогорічного врожаю зернових вже вивезено понад 80 тисяч тонн.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти вигадали нову схему по "віджиму" житла у мешканців на окупованих територіях України. Зокрема, якщо житло визнають аварійним, загарбники можуть "законно" його відібрати. Загроза втрати житла відноситься навіть до тих людей, які залишились в окупації і оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства.
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