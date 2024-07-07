RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Запорожской области выдают "лицензии" на грабеж украинских недр, - ЦНС

Фото: враг хочет легализовать добычу украинских недр (freepik.com)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры разработали порядок получения "прав" на использование украинских недр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Речь идет о так называемой "легализации" добычи украинских недр. Теперь мародеры якобы бы станут "легальными".

В ЦНС отметили, что лицензии РФ являются юридически ничтожными, а значит, добыча незаконной, поэтому за такие вещи предусмотрена ответственность.

"Центр национального сопротивления будет знать каждого, кто от имени фейковых учреждений будет визировать мародерам российскую макулатуру", - добавили в ведомстве.

Напомним, что враг продолжает вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий Донецкой области. В частности, из порта Мариуполя из новой партии урожая зерновых уже вывезено более 80 тысяч тонн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кафиры придумали новую схему по "отжиму" жилья у жильцов на оккупированных территориях Украины. В частности, если жилье сочтут аварийным, захватчики могут "законно" его отобрать. Угроза потери жилья относится даже к тем людям, которые остались в оккупации и оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация