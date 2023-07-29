Окупанти у Запорізькій області підкуповують пенсіонерів для заміни паспортів, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, окупаційна влада пропонує пенсіонерам грошову винагороду в 50 тисяч рублів за отримання нового документа.

Крім того, з метою посилення морального тиску на мешканців тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, та примусу їх до отримання громадянства РФ, окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження про надання до так званого міністерства державної безпеки днр списків працівників, які не отримали російського паспорта. Кінцевий термін виконання 1 січня 2024 року.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на окупованих територіях.

Проте велика кількість українців відмовляються отримувати паспорт РФ. Через це загарбники можуть вдаватися до погроз та шантажу українців.

Зокрема, на окупованих територіях Запорізької області загарбники почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від паспорта.

Крім того, окупанти загострюють гуманітарну ситуацію на захоплених територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".