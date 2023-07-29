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Оккупанты в Запорожской области подкупают пенсионеров для замены паспортов, - Генштаб

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Суббота 29 июля 2023 07:49
Оккупанты в Запорожской области подкупают пенсионеров для замены паспортов, - Генштаб Фото: оккупанты в Запорожской области подкупают пенсионеров для замены паспортов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупационная администрация населенного пункта Благовещенка Запорожской области проводит мероприятия по поощрению местных жителей для получения российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В частности, оккупационные власти предлагают пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей за получение нового документа.

Кроме того, с целью усиления морального давления на жителей временно оккупированной Горловки Донецкой области, и принуждения их к получению гражданства РФ, оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое министерство государственной безопасности днр списков работников, не получивших российский паспорт. Конечный срок исполнения распоряжения 1 января 2024 года.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на оккупированных территориях.

Тем не менее, большое количество украинцев отказываются получать паспорт РФ. Из-за этого захватчики могут прибегать к угрозам и шантажу украинцев.

В частности, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали минировать частные земельные участки тех, кто отказался от российского паспорта.

К тому же, оккупанты обостряют гуманитарную ситуацию на захваченных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт РФ в обмен на "социальные выплаты".

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