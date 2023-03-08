Окупанти в Запорізькій області крадуть у фермерів зерно, - Генштаб

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області крадуть зерно у фермерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Зборойних сил України .

Зазначається, що "у населеному пункті Улянівка Васильківського району за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств і ферм району".

У Генштабі ЗСУ вказують, що загабники під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто крадуть зерно.