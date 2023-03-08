Оккупанты в Запорожской области воруют у фермеров зерно, - Генштаб

Фото: Оккупанты в Запорожской области воруют у фермеров зерно (Getty Images)

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области воруют зерно у фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.