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Окупанти заманюють українців на "вибори" через флешмоб, - ЦНС

Фото: росіяни хочуть змусити українців звітувати про відвідування "дільниць" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники винайшли спосіб контролю над відвідуваністю та імітації масовості на незаконних "виборах президента РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

В межах підготовки до "виборів президента" на окупованих територіях росіяни вигадали спосіб змусити українців звітувати про відвідини "дільниць".

Ворог оголосив про флешмоб "вся сім’я – на вибори", в межах якого учасники мають викладати фото родини на "виборчих дільницях" у соцмережах. Про обов’язкову участь у флешмобі вже повідомили всім працівникам фейкових державних установ на захопленій території Луганської області.

"Таким чином росіяни будуть контролювати відвідуваність і сподіваються створити імітацію масовості на фейкових виборах, які й проводять з метою пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Вибори у Росії

З 15 по 17 березня 2024 року у Росії відбудуться чергові вибори президента, голосування триватиме три дні. 8 грудня 2023 року диктатор Володимир Путін офіційно заявив про намір вкотре переобратися.

Агресор завозить на окуповану територію України бойовиків для імітації "виборів" диктатора Путіна. Зокрема, з цією метою прибули 10 тисяч росгвардійців.

Крім того, російські терористи намагаються збільшити явку на "виборах президента" на тимчасово окупованих територіях шляхом примусового голосування особового складу.

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