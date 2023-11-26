Окупанти залишили шахти Луганської області без фінансування, - ОВА

Російських загарбників не турбує фінансування шахт на тимчасово окупованій Луганській області. На підтвердження і той факт, що повістки у захопленому регіоні України роздають, зокрема, і шахтарям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

За його словами, наприкінці року гірники у так званій "ЛНР" вже подумками готуються до завершення вугільної ери регіону, бо так вирішили росіяни.

"Шахти, які вони ще не законсервували та не почали розбирати на металобрухт, залишилися без фінансування", - зазначив голова ОВА.

Зокрема, у Сорокиному нараховують лише по 15% від належного грошового забезпечення.

"Луганське вугілля росіянам не потрібне", - констатує Лисогор.

Мобілізація РФ в окупованій Луганській області

У вересні в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема й у Херсонській області, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення. Винятком не стала й Луганська область, де окупанти роздають повістки навіть шахтарям. Також російські війська займаються вербуванням ув'язнених на території тимчасово окупованої Луганської області. Їх хочуть "запроторити" до лав армії РФ.

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць.