Оккупанты оставили шахты Луганской области без финансирования, - ОВА

Российских захватчиков не заботит финансирование шахт на временно оккупированной Луганской области. В подтверждение и тот факт, что повестки в захваченном регионе Украины раздают, в частности и шахтерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

По его словам, в конце года горняки в так называемой "ЛНР" уже мысленно готовятся к завершению угольной эры региона, потому что так решили россияне.

"Шахты, которые они еще не законсервировали и не начали разбирать на металлолом, остались без финансирования", - отметил глава ОВА.

В частности, в Сорокино насчитывают всего по 15% от должного денежного довольствия.

"Луганский уголь россиянам не нужен", - констатирует Лысогор.

Мобилизация РФ в оккупированной Луганской области

В сентябре в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях, в том числе и в Херсонской области, заканчивается подготовка к началу мобилизации местного населения. Исключением не стала и Луганская область, где оккупанты раздают повестки даже шахтерам. Также российские войска занимаются вербовкой заключенных на территории временно оккупированной Луганской области. Их хотят "запихнуть" в ряды армии РФ.

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.