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Окупанти на захоплених територіях ввели штрафи за продаж товарів за гривню

Фото: окупанти продовжують вилучати українську гривню на захоплених територіях (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Окупанти посилили відповідальність за обіг національної української валюти. Тепер за продаж товарів у гривні передбачено штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначає Центр, українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублем та ігнорують заборону обігу гривні. Тому російські військові з початку року запровадили рейди по торгових точках, де приймають гривню.

"З 1 січня ворог почав рейди по магазинах, які приймають українську валюту. Також окупанти затримали валютників, як здійснювали обмін. Крім того, під час обшуків вилучають термінали українських банків", - розповідає ЦНС.

Проте жодні заходи не допомагають, тож, "окупаційна влада" впровадила штраф у розмірі 300 тисяч рублів.

ЦНС нагадує, що окупанти з 1 січня заборонили обіг гривні, адже намагаються взяти під контроль мешканців тимчасово окупованих територій. Тому прагнуть зробити їх залежними від виплат в рублях і таким чином підвищити рівень паспортизації.

"Бо саме російський паспорт є необхідною умовою отримання виплат", - пояснює Центр.

І додає: ця історія наявно ілюструє справжній ступінь підтримки окупантів місцевими мешканцями, а не ті цифри, які малюють росіяни на псевдореферендумах.

Днями РБК-Україна повідомляло, що російське ФСБ почало перевіряти українців на окупованій частині Херсонської області.

Крім того, раніше ми писали, що окупанти блокують можливість розраховуватися за товари і послуги гривнею, тому місцеві мешканці на захоплених територіях змушені обмінювати національну валюту на рублі. Проте курс обміну, встановлений окупантами, дуже невигідний.

Додамо, що окупанти безуспішно борються з гривнею на тимчасово окупованих територіях, тому вимагають видаляти додатки українських банків з мобільних телефонів.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях тиснуть на підприємців, які надалі користуються гривнею.

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окупанти