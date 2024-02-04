Окупанти на захоплених територіях України планують навчати дітей збирати дрони

Так, даний модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях.

"Серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в "Спротиві", Кремль розглядає управління БПЛА - як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби.

"Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу", - констатують представники "Спротиву".

Ситуація з дітьми на окупованих територіях України

Окупанти активно займаються "вихованням" українських дітей на захоплених територіях України в дусі російського "патріатизму" та як жива сила для фронту. Так, росіяни змушують українських школярів писати так звані "листи солдату". Крім того, росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях та примушують слухати лекції "вагнерівців".

Також з початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.