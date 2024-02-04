Оккупанты на захваченных территориях Украины планируют учить детей собирать дроны

Россияне планируют учить детей собирать дроны на уроках труда. Для этого даже создадут специальный обучающий модуль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сопротивление".
Так, данный модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сборки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в военных целях.
"Среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах", - говорится в сообщении.
Как отмечают в "Сопротивлении", Кремль рассматривает управление БПЛА - как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе.
"Россияне намерены привлечь как можно больше молодежи к своим милитарным структурам и работе на объектах военно-промышленного комплекса", - констатируют представители "Сопротивления".
Оккупанты активно занимаются "воспитанием" украинских детей на захваченных территориях Украины в духе российского "патриатизма" и в качестве живой силы для фронта. Так, россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату". Кроме того, россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях и заставляют слушать лекции "вагнеровцев".
Также с начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
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