UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Окупанти забороняли мову й погрожували: Україна повернула трьох дітей додому

Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще трьох дітей додому (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україну вдалося врятувати ще трьох підлітків з території, яку тимчасово окупувала Російська Федерація.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, підлітки понад три роки жили в страху та небезпеці. Адже окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію. Вони примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити.

В окупації дехто з дітей роками майже не виходив із дому, щоб уникнути переслідувань, інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.

"Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя", - написав Єрмак.

Депортація українських дітей

Варто нагадати, що за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Наразі в Україну вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Також саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанціяВійна в Україні