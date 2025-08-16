Оккупанты запрещали язык и угрожали: Украина вернула троих детей домой

По его словам, подростки более трех лет жили в страхе и опасности. Ведь оккупанты открыто угрожали детям и их семьям из-за проукраинской позиции. Они принуждали к обучению по российским программам, запрещали украинский язык и символику, вызывали на допросы.

В оккупации некоторые из детей годами почти не выходили из дома, чтобы избежать преследований, другие пытались выехать самостоятельно, но сталкивались с препятствиями на границах.

"Они получают психологическую, гуманитарную и правовую помощь, восстанавливают документы и готовятся вернуться к учебе и нормальной жизни", - написал Ермак.

Депортация украинских детей

Стоит напомнить, что по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Сейчас в Украину удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.