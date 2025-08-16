Окупанти забороняли мову й погрожували: Україна повернула трьох дітей додому

В Україну вдалося врятувати ще трьох підлітків з території, яку тимчасово окупувала Російська Федерація.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, підлітки понад три роки жили в страху та небезпеці. Адже окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію. Вони примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити.

В окупації дехто з дітей роками майже не виходив із дому, щоб уникнути переслідувань, інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.

"Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя", - написав Єрмак.

Депортація українських дітей

Варто нагадати, що за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Наразі в Україну вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.