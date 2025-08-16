ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Окупанти забороняли мову й погрожували: Україна повернула трьох дітей додому

Субота 16 серпня 2025 00:57
UA EN RU
Окупанти забороняли мову й погрожували: Україна повернула трьох дітей додому Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще трьох дітей додому (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україну вдалося врятувати ще трьох підлітків з території, яку тимчасово окупувала Російська Федерація.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, підлітки понад три роки жили в страху та небезпеці. Адже окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію. Вони примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити.

В окупації дехто з дітей роками майже не виходив із дому, щоб уникнути переслідувань, інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.

"Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя", - написав Єрмак.

Депортація українських дітей

Варто нагадати, що за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Наразі в Україну вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Також саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанція Війна в Україні
Новини
Трамп і Путін зустрілися на Алясці
Трамп і Путін зустрілися на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія