Оккупанты запрещали язык и угрожали: Украина вернула троих детей домой

Суббота 16 августа 2025 00:57
Оккупанты запрещали язык и угрожали: Украина вернула троих детей домой Иллюстративное фото: Украина вернула из оккупации еще троих детей домой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине удалось спасти еще трех подростков с территории, которую временно оккупировала Российская Федерация.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, подростки более трех лет жили в страхе и опасности. Ведь оккупанты открыто угрожали детям и их семьям из-за проукраинской позиции. Они принуждали к обучению по российским программам, запрещали украинский язык и символику, вызывали на допросы.

В оккупации некоторые из детей годами почти не выходили из дома, чтобы избежать преследований, другие пытались выехать самостоятельно, но сталкивались с препятствиями на границах.

"Они получают психологическую, гуманитарную и правовую помощь, восстанавливают документы и готовятся вернуться к учебе и нормальной жизни", - написал Ермак.

Депортация украинских детей

Стоит напомнить, что по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Сейчас в Украину удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.

Также именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

