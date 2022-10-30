Окупанти заборонили українцям на захоплених територіях переводити годинник, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова .

"Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі - фірмовий стиль Росії. Диктатору з Кремля ніяк не зрозуміти, що наші люди з нами, попри залякування та всі їхні безглузді вимоги. А от час окупантів добігає кінця. Перемога вже близько", - підкреслив Федоров.

Таким чином, фактично тримаючи українців у заручниках, загарбники намагаються відірвати їх від батьківщини.

В останню неділю жовтня Україна традиційно перейшла із літнього на зимовий час. Цього вимагають положення урядової постанови "Про порядок обчислення часу на території України", ухваленої 13 травня 1996 року. На зимовий час Україна перейшла о 4:00 ранку сьогодні, 30 жовтня.

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