Оккупанты запретили украинцам на захваченных территориях переводить часы, - Федоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"Существование вне реальности и в выдуманном диктатором мире - фирменный стиль России. Диктатору из Кремля никак не понять, что наши люди с нами, несмотря на запугивание и все их нелепые требования. А вот время оккупантов подходит к концу. Победа уже близко", - подчеркнул Федоров.

Таким образом, фактически удерживая украинцев в заложниках, захватчики пытаются оторвать их от родины.

В последнее воскресенье октября Украина традиционно перешла с летнего на зимнее время. Этого требуют положения правительственного постановления "О порядке исчисления времени на территории Украины", принятого 13 мая 1996 года. В зимнее время Украина перешла в 4:00 утра сегодня, 30 октября.

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