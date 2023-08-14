Окупанти, ймовірно, запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря:
Фото: війська РФ, ймовірно, запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря (росЗМІ)
Війська РФ, ймовірно, запустили крилаті ракети типу "Калібр" у напрямку південних регіонів України сьогодні вночі, 14 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь".
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну загрозу у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Повідомляється, що частина ракет змінила напрямок польоту у бік Одеси, також про ракетну загрозу попередили мешканців Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.
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