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Окупанти, ймовірно, запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря:

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Понеділок 14 серпня 2023 01:59
Окупанти, ймовірно, запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря: Фото: війська РФ, ймовірно, запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ, ймовірно, запустили крилаті ракети типу "Калібр" у напрямку південних регіонів України сьогодні вночі, 14 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь".

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну загрозу у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Повідомляється, що частина ракет змінила напрямок польоту у бік Одеси, також про ракетну загрозу попередили мешканців Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

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