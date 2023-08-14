Оккупанты, вероятно, запустили "Калибры" с акватории Черного моря

Войска РФ, вероятно, запустили крылатые ракеты типа "Калибр" в направлении южных регионов Украины сегодня ночью, 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение ОК "Юг".

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Сообщается, что часть ракет изменила направление полета в сторону Одессы, также о ракетной угрозе предупредили жителей Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

Ракетные удары РФ по Украине

Сегодня вечером Россия вывела в Черное море на дежурство надводный ракетоноситель. Сейчас оккупанты держат наготове 8 ракет "Калибров".

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже не те, что раньше. Кремль не накапливает их, а почти сразу выпускает по Украине.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя собственные запасы.