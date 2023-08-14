ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты, вероятно, запустили "Калибры" с акватории Черного моря

Новина українською →
Понедельник 14 августа 2023 01:59
Оккупанты, вероятно, запустили "Калибры" с акватории Черного моря Фото: войска РФ, вероятно, запустили "Калибры" с акватории Черного моря (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ, вероятно, запустили крылатые ракеты типа "Калибр" в направлении южных регионов Украины сегодня ночью, 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение ОК "Юг".

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Сообщается, что часть ракет изменила направление полета в сторону Одессы, также о ракетной угрозе предупредили жителей Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

Ракетные удары РФ по Украине

Сегодня вечером Россия вывела в Черное море на дежурство надводный ракетоноситель. Сейчас оккупанты держат наготове 8 ракет "Калибров".

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже не те, что раньше. Кремль не накапливает их, а почти сразу выпускает по Украине.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя собственные запасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Вторжение России в Украину
NEWS
Украина призвала ООН отреагировать на российский террор в Черном море
Украина призвала ООН отреагировать на российский террор в Черном море
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"