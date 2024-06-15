Оккупанты, вероятно, начали стягивать резервы из Мариуполя к Угледару, - Андрющенко

Не исключено, что российские оккупанты начали стягивать резервы из Мариуполя к городам Угледар и Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Наши глаза сообщают о росте движения путем Новоазовск - Гранитное - Волноваха, что может свидетельствовать о начале взимания резервов до Угледара/Курахово. Наблюдаем", - отметил он.

В целом, по словам советника мэра, военные перемещения через Мариуполь относительно замедлились.

"Основным направлением остается Бердянский, однако безусловное большинство - локальные, в рамках тренировок и ротации в Мариупольско-Бердянской агломерации", - говорит Андрющенко.

В то же время, по его данным, значительно выросло перемещение с Бердянского направления в сторону Новоазовска.

"Но, это самое интересное - туда двигается побитое и раненное. Хорошее направление", - констатировал он.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь Донецкой области в феврале 2022 года. В недавнем отчете говорилось, что Россия применила умышленную тактику голода во время захвата Мариуполя. Юристы говорят, что стратегия лишения жителей города еды во время блокады может быть приравнена к военному преступлению.

Сейчас оккупанты используют город как военный хаб для переброски военной техники и живой силы на линию фронта. Весомую роль играет и городской порт. Недавно в порту Мариуполя был замечен новый российский корабль. Вероятно, это уже второе российское судно, прибывшее с начала 2024 года.