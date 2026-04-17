Окупанти взялися за найбільше у світі родовище марганцю у Запорізькій області

21:50 17.04.2026 Пт
2 хв
Вміст марганцю перевищує 25%, запасів вистачить приблизно на 100 років
aimg Анастасія Никончук
Фото: війська РФ (GettyImages)

Російська компанія "Реале Інженеринг Інвест" отримала ліцензію на розробку Велико-Токмацького родовища марганцю в окупованій частині Запорізької області.

Розробка родовища на окупованій території

Російська компанія "Реале Інженеринг Інвест" почала реалізацію проєкту з освоєння Велико-Токмацького родовища марганцю.

За даними джерел, ліцензію на видобуток було оформлено в лютому 2026 року, а вже у квітні стартували геологорозвідувальні роботи.

Згідно з реєстраційними даними, 25,1% підприємства контролюється структурою "Ростеха" - ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".

Масштаби запасів і значення проєкту

Велико-Токмацьке родовище входить до п'ятірки найбільших у світі за обсягом запасів марганцю - близько 1,7 млрд тонн.

Ці показники значно перевищують найбільші аналогічні об'єкти в Росії, включно з Усинським родовищем у Кемеровській області та Порожинським у Красноярському краї.

При цьому промисловий видобуток марганцю в РФ ведеться лише на одному родовищі в Башкирії, тоді як понад 90% цього металу країна імпортує.

Будівництво та плани видобутку

Поруч із родовищем уже почалося будівництво гірничо-збагачувального комбінату, де планується створити близько 3 тисяч робочих місць.

За оцінками профільних структур, родовище може забезпечувати до 1,7 млн тонн марганцю на рік за поточної потреби Росії в 1,3 млн тонн.

Вміст марганцю в руді перевищує 25%, а запасів, за оцінками галузевих фахівців, вистачить приблизно на 100 років розробки.

Ризики та інвестиції

Реалізація проєкту потребуватиме значних вкладень, включно з розчищенням і осушенням старих виробок, що може збільшити інвестиції до 100 млрд рублів.

Участь структур "Ростеха" може забезпечити проєкту доступ до пільгового фінансування.

Водночас перспективи залишаються невизначеними на тлі кризових явищ у металургії, а також через триваючі обстріли на окупованій території Запорізької області.

Нагадуємо, що в тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів Сил оборони України було пошкоджено дві російські нафтобази, що підтверджується супутниковими знімками.

Зазначимо, що в СБУ заявили, що під час спільної операції з Силами оборони було завдано удару по Туапсинському НПЗ, а також по об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе.

Більше по темі:
Російська ФедераціяВійна в Україні