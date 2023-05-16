UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вводять "сухий закон" в Запорізькій області, - ЦНС

Фото: окупанти вводять "сухий закон" в Запорізькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна адміністрація заборонила продавати алкоголь на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Самі окупанти пояснюють причину заборони "забезпеченням громадського порядку".

Проте, як повідомляють в ЦНС, справжня причина заборони полягає в тому, що на захопленій території перебуває велика кількість росіян, які пиячать та скоюють злочини проти місцевого населення.

Зазначається, що у більшості випадків окупаційна адміністрація закриває на це очі, проте в умовах масового неврозу, який відчувають росіяни на ТОТ, ситуація почала вже виходити з-під контролю. Це і стало причиною для рішення заборони алкоголю.

При цьому окупанти часто погрожують працівникам магазинів та вимагають від них спиртне.

Нагадаємо, в Запорізькій області загарбники примушують мешканців змінювати автономери на російські.

Окрім того, росіяни погрожують відключати електрику мешканцям Запорізької області без паспортів країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область