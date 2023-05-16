Окупанти вводять "сухий закон" в Запорізькій області, - ЦНС

Самі окупанти пояснюють причину заборони "забезпеченням громадського порядку".

Проте, як повідомляють в ЦНС, справжня причина заборони полягає в тому, що на захопленій території перебуває велика кількість росіян, які пиячать та скоюють злочини проти місцевого населення.

Зазначається, що у більшості випадків окупаційна адміністрація закриває на це очі, проте в умовах масового неврозу, який відчувають росіяни на ТОТ, ситуація почала вже виходити з-під контролю. Це і стало причиною для рішення заборони алкоголю.

При цьому окупанти часто погрожують працівникам магазинів та вимагають від них спиртне.

Нагадаємо, в Запорізькій області загарбники примушують мешканців змінювати автономери на російські.

Окрім того, росіяни погрожують відключати електрику мешканцям Запорізької області без паспортів країни-агресора.

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