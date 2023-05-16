Оккупанты вводят "сухой закон" в Запорожской области, - ЦНС

Сами оккупанты объясняют причину запрета "обеспечением общественного порядка".

Однако, как сообщают в ЦНС, настоящая причина запрета состоит в том, что на захваченной территории находится большое количество россиян, которые пьют и совершают преступления против местного населения.

Отмечается, что в большинстве случаев оккупационная администрация закрывает на это глаза, однако в условиях массового невроза ситуация, который испытывают россияне в ВОТ, ситуация начала уже выходить из-под контроля. Это и послужило причиной для решения запрета алкоголя.

При этом оккупанты часто угрожают работникам магазинов и требуют от них спиртное.

Напомним, в Запорожской области захватчики заставляют жителей менять автономера на российские.

Кроме того, россияне угрожают отключать электричество жителям Запорожской области без паспортов страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.