Донецьких підлітків інтенсивно готують до війни, - ЦНС

Україна, Донецьк, Середа 03 грудня 2025 04:31
UA EN RU
Донецьких підлітків інтенсивно готують до війни, - ЦНС Фото: діти в російській військовій формі (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На Донбасі окупаційні структури перетворюють освітні установи на центри військової підготовки підлітків, маскуючи заняття під "розвиток молоді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

Військово-технічні заняття в технікумах

У Донецькому гірничоелектромеханічному технікумі окупанти проводять військово-технічні заняття для студентів.

Підлітків вчать поводитися з муляжами автоматів, накладати турнікети, розбирати та збирати зброю, працювати з дронами та виконувати базові тактичні дії.

Формально це подається як "проєкт за підтримки Росмолодьспорту" і "розвиток молоді", проте по суті виходить за рамки освітнього процесу.

Системна мілітаризація молоді

За даними ЦНС, подібні навчання проводяться щонайменше у восьми технікумах на окупованих територіях Донбасу.

Куратори отримують вказівки формувати "ядро майбутніх інструкторів" з числа найбільш дисциплінованих студентів.

Аналітики зазначають, що такі заходи створюють довгостроковий мобілізаційний резерв, починаючи з 15-17 років, і є частиною системної мілітаризації регіону.

Політизація освітніх закладів

Використання псевдогромадських формувань, таких як "дружинники", дає змогу окупантам впроваджувати військову дисципліну та риторику "внутрішнього фронту" без прямої відповідальності за навчання.

Підліткам нав'язують присутність зброї та військові навички, формуючи в них відчуття "нормальності" військового середовища.

Освітній процес на окупованих територіях Донбасу перетворюється на інструмент підготовки молоді до участі в силових операціях.

Ці заходи мають системний характер, підривають зміст навчання та створюють контрольований мобілізаційний резерв для довгострокових цілей Росії.

Нагадуємо, що на окупованих районах Луганщини та Донеччини фіксується зростання кількості безпритульних собак, і загострення ситуації вже призводить до того, що агресивні зграї нападають на людей посеред дня, становлячи реальну загрозу для безпеки місцевих жителів.

Зазначимо, що на захопленій частині Луганської області посилюється криза базових комунальних послуг: людям не вистачає води та опалення, а будь-які спроби самостійно налагодити мінімальні зручності окупаційні структури використовують як підставу для нових штрафів.

