Окупанти втретє за останні дні атакували будівлю Сумської ОВА
Російська армія вдарила по будівлі Сумської ОВА у середу, 30 липня. Це третя атака за останні п'ять днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.
За його словами, близько 13:30 росіяни вдарили дроном по будівлі Сумської ОВА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували.
"Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби", - повідомив Григоров.
Він зазначив, що РФ системно б'є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон.
"Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Удари по Сумах
Протягом останніх тижнів росіяни значно активізували обстріли та спроби штурмів на Сумському напрямку. Місто Суми щодня потерпає від ворожих атак.
Як відомо, окупанти втретє за останні дні атакували будівлю Сумської ОВА. Попередні атаки відбулися 25 та 26 липня.
Сьогодні, 30 липня, станом на 14:30 загарбники вже дві вдарили по Сумах дронами. Були "прильоти" в центр міста, а також по об'єкти критичної інфраструктури.
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