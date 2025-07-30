Оккупанты в третий раз за последние дни атаковали здание Сумской ОВА

Российская армия ударила по зданию Сумской ОВА в среду, 30 июля. Это третья атака за последние пять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

По его словам, около 13:30 россияне ударили дроном по зданию Сумской ОВА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.

"Людям оказывается необходимая помощь. Задействованы все экстренные службы", - сообщил Григоров.

Он отметил, что РФ системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион.

"Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки его уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.