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Оккупанты в третий раз за последние дни атаковали здание Сумской ОВА

Сумы, Среда 30 июля 2025 14:58
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Оккупанты в третий раз за последние дни атаковали здание Сумской ОВА Фото: россияне 30 июля атаковали здание Сумской ОВА (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия ударила по зданию Сумской ОВА в среду, 30 июля. Это третья атака за последние пять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

По его словам, около 13:30 россияне ударили дроном по зданию Сумской ОВА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.

"Людям оказывается необходимая помощь. Задействованы все экстренные службы", - сообщил Григоров.

Он отметил, что РФ системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион.

"Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки его уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Удары по Сумах

В течение последних недель россияне значительно активизировали обстрелы и попытки штурмов на Сумском направлении. Город Сумы ежедневно страдает от вражеских атак.

Как известно, оккупанты в третий раз за последние дни атаковали здание Сумской ОВА. Предыдущие атаки произошли 25 и 26 июля.

Сегодня, 30 июля, по состоянию на 14:30 захватчики уже дважды ударили по Сумах дронами. Были "прилеты" в центр города, а также по объектам критической инфраструктуры.

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