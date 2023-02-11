Окупанти втретє атакували прикордоння Сумської області

У суботу, 11 лютого, російські військові втретє атакували прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Ворог втретє за день обстріляв населений пункт на прикордонні Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 14:15 до 14.35 повідомили про 8 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Нововасилівка.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.
Нагадаємо, що у суботу, 11 лютого, російські військові двічі обстріляли населений пункт Нововасилівка Сумської області з мінометів.
Вчора, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області та скинули вибухівку з БПЛА.
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