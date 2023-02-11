Окупанти втретє атакували прикордоння Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

"Ворог втретє за день обстріляв населений пункт на прикордонні Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 14:15 до 14.35 повідомили про 8 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Нововасилівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.