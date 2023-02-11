Оккупанты третий раз атаковали приграничье Сумской области

В субботу, 11 февраля, российские военные в третий раз атаковали приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Враг третий день за день обстрелял населенный пункт Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 14:15 до 14:35 сообщили о 8 "приходах", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Нововасиловка.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что в субботу, 11 февраля, российские военные дважды обстреляли населенный пункт Нововасиловки Сумской области из минометов.
Вчера, 10 февраля, в течение дня российские военные произвели обстрел семи общин Сумской области и сбросили взрывчатку с БПЛА.
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